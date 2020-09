Suárez, addio in lacrime al Barcellona: «Sono state dette tante bugie nell’ultimo mese». Ma sull’esame neanche una parola – Il video

L’attaccante lascia i blaugrana per trasferirsi all’Atletico Madrid: «Questa fase della mia carriera è finita, sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto e sarò per sempre grato al Barcellona»

Luis Suárez, attaccante finito al centro della bufera che ha travolto l’Università per Stranieri di Perugia, ha detto addio al Barcellona per trasferirsi all’Atletico Madrid. Nel corso della conferenza stampa organizzata dal club catalano, l’attaccante uruguaiano non è riuscito a trattenere le lacrime.

«Questa fase della mia carriera è finita, sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto e sarò per sempre grato al Barcellona», ha promesso Suárez, riuscendo a stento a tenere in mano il microfono davanti alle telecamere. Nel corso della conferenza stampa non è stata fatta menzione dell’esame di Perugia al centro delle cronache italiane. In tutto, dal 2014 in poi, l’attaccante ha disputato 283 partite con la maglia blaugrana, segnando 198 gol.

Suárez ha rievocato quanto successo nell’ultimo mese: «Sono state dette tante bugie. Il mio rapporto con Messi tutto il mondo lo conosce. Qui ho trovato degli amici e sono stato felice. Il club aveva bisogno di cambiare, me ne vado con la sensazione di aver fatto il mio percorso. Credo di non potermi rimproverare nulla: ho giocato anche quando non stavo bene, ma se devo fare un’autocritica penso alle eliminazioni in Champions».

Video: @KesmanAlberto / Twitter

