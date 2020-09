Anche un manager della Juventus avrebbe contattato l’Università per chiedere informazioni sull’esame

A dirlo sono fonti riportare dall’agenzia stampa Ansa. A contatare Maurizio Oliviero, rettore dell’Università Statale di Perugia, per capire se nell’ateneo si tenevano gli esami di italiano necessari per la cittadinanza di Luis Suarez sarebbe stato Federico Cherubini, un menager della Juventus. Nello specifico Cherubini è Head of Football Teams and Technical Areas della squadra.

Secondo le fonti, che l’agenzia chiarisce essere qualificate, il manager avrebbe chiesto indicazioni burocratiche sull’esame a Oliviero. Sarebbe stato il rettore a dirgli di rivolgersi direttamente all’Università per Stranieri.

