Berlusconi è ancora positivo al Coronavirus: resta in isolamento a Arcore. Tra 4 giorni compirà 84 anni

Il 29 settembre Silvio Berlusconi compirà 84 anni, ma presumibilmente il pensiero resterà fisso al Coronavirus che, come i tamponi confermano, non l’ha ancora abbandonato, nonostante la lunga degenza al San Raffaele e la successiva quarantena. La voce circolava già in giornata, ma a confermarla stasera è Conchita Sannino su la Repubblica. Come è ormai noto il contagio si è propagato in Sardegna, nella residenza di Porto Rotondo, Villa Certosa, subito dopo Ferragosto, coinvolgendo dapprima i figli di Berlusconi Luigi è Barbara, e alcuni altri ospiti.

Per evitare rischi il fondatore di Forza Italia aveva lasciato subito l’isola, raggiungendo la primogenita Marina in Francia. Ma ben presto i controlli hanno appurato che anche lui era positivo. Da lì il ricovero a scopo cautelativo al San Raffaele, la scoperta dell’alta carica virale e quella di un principio di polmonite. Fino al provvisorio lieto fine con le dimissioni dalla clinica, con tanto di dichiarazioni ai microfoni e ringraziamenti al professor Zangrillo.

