I giovani di Friday For Future tornano in piazza, oggi in Italia e nel mondo indetta la Giornata d’Azione Globale

I ragazzi di Fridays For Future oggi, 25 settembre, tornano a farsi sentire nelle piazze di moltissime città italiane. Una nuova Giornata d’azione globale in cui l’Italia si farà eco dei numerosi altri luoghi del mondo in cui, nello stesso momento, la lotta per l’ambiente verrà difesa e predicata.

Sulla scia della giovane attivista svedese, ispiratrice del movimento ambientalista, i ragazzi grideranno l’urgenza di affrontare più responsabilmente la grande crisi climatica in atto, affinché «non venga messa da parte all’ombra del Coronavirus».

Da Nord a Sud la mappa italiana dei punti di raduno è piena di città geolocalizzate. I puntatori verdi segnano dai più grandi centri a quelli più piccoli, per un intero Paese che, oltre tutte le difficoltà della pandemia, sa ancora riconoscere nella difesa dell’ambiente una priorità indiscutibile.

Un richiamo alla responsabilità per i prossimi mesi e anni, definiti «cruciali» dai giovani ambientalisti per riuscire finalmente a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità essenziali al pianeta. «Un percorso sicuro al di sotto di 1,5 °C» si legge nell’invito alla giornata d’azione, con il chiaro riferimento al dannoso problema del riscaldamento globale, che proprio negli ultimi giorni, ha provocato la più grande riduzione della calotta polare artica.

Il rischio che i giovani di Fridays For Future continueranno a ribadire anche oggi nelle piazze è quello delle imminenti «reazioni a catena» che, se non arginate, finiranno per sfuggire sempre di più al controllo umano. Dimostrazioni, azioni non violente e proteste saranno come sempre i principali strumenti dell’azione di sensibilizzazione in tutto il mondo.

E in prima linea come sempre la giovane Thunberg, che nelle ultime ore ha riempito i suoi profili social di inviti a partecipare, pubblicando la mappa mondiale di tutte le piazze animate dall’azione incisiva ma pacifica dei Fridays For Future.

Leggi anche: