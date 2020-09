Riapertura degli stadi, gli scienziati contro le tribune al 25%. Oggi la decisione del Cts

Altro weekend, altro capitolo dello scontro Stato-Regioni sulla gestione delle riaperture in tempi di pandemia da Coronavirus. Ieri, 25 settembre, la Conferenza delle Regioni ha dato il via libera alla riapertura degli stadi al 25%. Un passo ulteriore rispetto al traguardo raggiunto lo scorso sabato, quando Regioni, Serie A e governo avevano trovato un’intesa sull’apertura delle tribune a mille tifosi.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato ai microfoni di Rai Radio2 di non essere d’accordo con la proposta della Conferenza delle Regioni. Tra i più convinti c’è il presidente della Liguria Giovanni Toti, che ieri ha sostenuto con forza le loro linee guida sugli eventi sportivi – che prevedono (difficili) controlli della temperatura agli ingressi degli stadi e mascherine per tutto il tempo. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, invece, aveva abbandonato la riunione dicendosi nettamente contrario.

L’alt di medici e scienziati

Il ministro Speranza, al quale toccherà ancora il compito di trovare una soluzione, ha anticipato la riunione con il Comitato tecnico scientifico a oggi, 26 settembre (inizialmente era prevista per lunedì), per non lasciare passare troppo tempo. Ma dopo un periodo di compromessi, l’organo ha ricominciato da qualche settimana a tirare la corda dal lato della cautela. E sugli stadi il Cts non pare voler cedere: la risposta sarà un no assoluto.

Sia Ranieri Guerra (anche membro dell’Oms) che Franco Locatelli hanno sottolineato che non è possibile correre un rischio del genere. E a bocciare l’ipotesi di aumentare i posti sugli spalti sono stati anche altri scienziati, come Massimo Galli del Sacco di Milano, il consulente del governo Walter Ricciardi e il virologo di Padova e consigliere del Veneto Andrea Crisanti. Ieri in Italia si sono registrati quasi 2mila nuovi contagi (+1.912), un numero mai così alto dalla fine del lockdown. Una cifra che arriva in anticipo anche sugli effetti visibili delle riaperture delle scuole. «Sarebbe da irresponsabili», ha commentato Crisanti.

