Autostrade, il governo concede altri 10 giorni: «se Atlantia non fa progressi la revoca della concessione resta sul tavolo»

Il tempo stringe, la resa dei conti per Autostrade per l’Italia potrebbe essere vicina. Nel giro di dieci giorni verrà convocato un nuovo Consiglio dei ministri e il governo nel vertice di questa sera ha deciso per un ultimo aut aut: se Atlantia non cambierà la sua posizione l’opzione della revoca della concessione resta sul tavolo, nel caso in cui invece arrivasse una proposta, quest sarà valutata. Questo, stando a quanto si apprende da fonti di governo, è quanto emerso nel corso della riunione convocata dal premier Giuseppe Conte alla quale hanno partecipato la ministra dei Trasporti e le infrastrutture Paola De Micheli e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Dal vertice della serata a Palazzo Chigi trapela grande «irritazione» a causa delle lettere inviate ieri da Autostrade per l’Italia. Il governo respinge tutti gli argomenti esposti – fanno sapere fonti dell’esecutivo. Il nervosismo del governo sarebbe causato soprattutto dal fatto che Atlantia «ha modificato le condizioni che avevano portato ad un accordo a luglio». Nel corso della riunione sono anche state respinte le accuse secondo cui il governo starebbe obbligando la società a un’operazione non trasparente e non di mercato.

In serata Atlantia ha fatto uscire una nota in cui si fa appello alla capacità «di mediazione e di equilibrio del presidente Conte e del suo governo, considerandolo un riferimento di garanzia per tutti». «Noi continueremo ad agire in totale buona fede – si legge nel comunicato della società – affinché possa essere trovata una soluzione equa, ragionevole, di mercato».

