Coronavirus, Trump in suv fuori dall’ospedale per un saluto a sorpresa ai suoi sostenitori: «Siete patrioti. Io ho imparato la lezione» – Video

Il presidente Usa aveva annunciato la volontà di incontrare i sostenitori in un video pubblicato poco prima dall’ospedale in cui ha ammesso anche di aver «imparato la lezione»

Lo aveva promesso alle decine di sostenitori che da ore stanziavano davanti l’ospedale in cui è ricoverato, e poco fa il presidente Trump ha mantenuto quanto annunciato. È uscito a sorpresa dalla struttura in cui è ricoverato causa Covid-19 da venerdì scorso per ringraziare i suoi supporter. Poco prima in un video girato dall’ospedale li aveva definiti «patrioti che amano davvero il Paese» e aveva accennato ad una visita di ringraziamento.

Intanto, fuori dal Walter Reed di Bethesda, il piccolo capannello iniziale di persone è diventato nel giro di poche ore un gruppo di centinaia di sostenitori che lungo i lati della strada continuano a manifestare a supporto del loro amato presidente. Durante il saluto a sorpresa il presidente Trump indossava la mascherina, a differenza di molti supporters non curanti, tra le altre cose, anche del rispetto delle distanze di sicurezza contro il rischio di contagio.

«È stato un viaggio interessante, ho imparato molto sul Covid, è stato come una scuola, questa è la vera scuola, un manuale». Queste le parole del Capo della Casa Bianca nel video postato su Twitter dall’ospedale nel quale, oltr eall’annuncio della visita a sorpresa per i suoi sostenitori, ammette di aver imparato la lezione.

Leggi anche: