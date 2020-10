Nuovo Dpcm, in corso il vertice Governo-Regioni: l’ultima trattativa con i ministri su scuola, trasporti e coprifuoco

Sono ore di vertici e ultime trattative quelle che scorrono nell’attesa del nuovo Dpcm anti-Covid che dovrebbe essere illustrato questa sera dal premier Giuseppe Conte. La nuova riunione Stato-Regioni, la seconda dopo quella di ieri, è di fatto ancora in corso. Un passo nuovamente decisivo per trovare un accordo il più possibile condiviso sulle misure principali da adottare per la difficile lotta al virus. Tra i presenti all’incontro i presidenti di Regioni e comuni, il ministro della Salute Roberto Speranza, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il ministro delle Autonomie Francesco Boccia insieme a Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, Paola De Micheli, ministra dei Trasporti e il commissario all’emergenza Domenico Arcuri. Un fronte comune per discutere sui principali nodi ancora da sciogliere e che riguardano settori determinanti.

I nodi da sciogliere

Orari scaglionati per gli studenti delle superiori con ipotesi ingresso alle 11, valutazioni sul limite di capienza dei mezzi pubblici per l’80%-85%, possibile stretta agli orari di chiusura di bar e ristoranti. Temi complessi su cui le singole amministrazioni stanno dicendo in un rimbalzo di proposte che si spera entro stasera prenderà la forma concreta di un nuovo documento ufficiale. «Stiamo lavorando incessantemente con la Conferenza delle Regioni nel dialogo con il Governo, e con i nostri Dipartimenti, per attuare le misure più efficaci. È un virus subdolo» ha scritto il governatore della Puglia Michele Emiliano su Facebook, pregando letteralmente i cittadini a non abbassare la guardia per nessun motivo e confermando la complessa trattativa in atto.

