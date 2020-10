Roma, un autobus dell’Atac prende fuoco in zona San Pietro – Il video

Non si hanno notizie di persone rimaste ferite o intossicate: tutti i passeggeri sono riusciti a scendere in tempo

Un autobus Atac della linea 881 è andato a fuoco a Roma in piazza Pio XI, a poca distanza da San Pietro. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo, ma fortunatamente non si hanno notizie di persone rimaste ferite o intossicate: tutti i passeggeri sono riusciti a scendere in tempo. I vigili del fuoco, allertati dai residenti della zona, sono intervenuti con tre squadre per domare l’incendio.

La colonna di fumo nero è rimasta visibile nel cielo a diversi chilometri di distanza. Le cause del rogo dovranno essere accertate, ma l’Atac ha fatto sapere che l’autobus «era una vettura in servizio da oltre 15 anni». Proprio oggi il Campidoglio ha inoltre comunicato che intende ricorrere ai bus privati sulle linee meno frequentate, per potenziare il servizio nelle ore di punta e decongestionare i mezzi ordinari. Per il video qui sotto, si ringrazia Stefano Suriano.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Video: @adayinrome / Twitter

Leggi anche: