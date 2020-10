Roma, autobus affollatissimo nonostante le norme anti-Covid – Il video

La situazione sulla linea 106, che arriva alla fermata Alessandrino della metro C

Nonostante le norme sul distanziamento sociale per limitare la diffusione del Coronavirus, a Roma succede che gli autobus vengano letteralmente presi d’assalto da un numero di passeggeri che eccede la massima capienza stabilita. Nel video la situazione sulla linea 106, che arriva alla fermata Alessandrino della metro C, attorno alle ore 14 del 27 ottobre.

EDIT 29/10/2020: Come ci segnalano lettori e come confermato anche dalla testimonianza di chi ci ha inviato il materiale video/foto, i passeggeri erano usciti all’esterno in attesa di autobus sostitutivi a causa di un guasto alla metropolitana.

Video e foto: Ivana Cuzzucoli

