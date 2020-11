Elezioni Usa, è il giorno del rush finale: testa a testa in Georgia e Pennsylvania. Biden a un passo dalla Casa Bianca, la rimonta per Trump è sempre più difficile

Potrebbero bastare ancora poche ore per conoscere il nuovo presidente degli Stati Uniti, con Biden vicinissimo al magic number dei 270 grandi elettori. E intanto in Pennsylvania scatta l’allarme per un presunto attentato al centro in cui si svolge lo spoglio cruciale di Philadelphia

Testa a testa in Pennsylvania, così come in Georgia. Il rush finale delle elezioni Presidenziali negli Stati Uniti passa innanzitutto dall’esito dello spoglio in questi due stati, dove il distacco tra Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden è sostanzialmente azzerato. In Georgia il presidente uscente è in vantaggio di poco più di 1.000 voti, quando sono stati scrutinati il 99% dei voti. In Pennsylvania la rimonta di Biden lo ha portato a circa 20 mila voti, con lo spoglio in corso di circa 175 mila voti postali rimanenti che arrivano da zone in prevalenza democratiche.

Con il conteggio dei grandi elettori che vede Biden a 253 contro Trump a 214, resta decisivo per lo sfidante democratico il risultato in Pennsylvania, che vale 20 voti, che lo porterebbero oltre i 270 necessari per l’elezione alla Casa Bianca. In alternativa basterebbe che l’ex vicepresidente vincesse in due degli Stati in cui è ancora in corso lo spoglio e non ancora assegnati. In Nevada, che vale 6 voti, lo spoglio è all’89%, con Biden in vantaggio di 12 mila voti; in Arizona, 11 voti, al 90% dello scrutinio il vantaggio democratico è di oltre 45 mila voti; in North Carolina, 15 voti, Trump è in vantaggio con oltre 75 mila voti, con lo spoglio al 95%.

L’allarme attentato

E mentre Trump ha scatenato una raffica di ricorsi legali promettendo di trascinare il risultato elettorale fino alla Corte di suprema con l’accusa di brogli soprattutto sul voto postale, Biden invita alla pazienza i suoi sostenitori sicuro di incassare la vittoria nelle prossime ore. In clima inevitabilmente teso per l’incertezza del voto, arriva anche un allarme dalla Pennsylvania per il rischio di un attentato. Secondo Fox news, l’Fbi ha aperto un’indagine per un presunto attacco al Convention center di Philadelphia, dove è in corso lo spoglio dei voti. La polizia ha arrestato almeno una persona, dopo aver saputo che un gruppo di persone sospette stava andando al Convention center a bordo di un hammer.

