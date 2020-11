Usa 2020, Trump: «Se si contano i voti veri, vinco io» – Il video

Donald Trump non si arrende. Ieri sera 5 novembre (notte per l’Italia) per la prima volta dopo l’Election Day, ha parlato pubblicamente dalla Casa Bianca e accusato i democratici di «brogli, frodi e corruzione», minacciando di ricorrere alla Corte Suprema: «Se si contano i voti legali vinco facilmente! Se si contano i voti illegali e quelli in ritardo, ci rubano le elezioni».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

