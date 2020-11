Usa 2020, Biden allunga in Pennsylvania. Il discorso alla nazione: «Vinceremo, basta rabbia e divisioni»

«I numeri sono chiari, e ci dicono che vinceremo. Vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania». Così Joe Biden, parlando a Wilmington, in Delaware, in quella che doveva essere la festa per la vittoria ma che invece ha ospitato l’ennesimo discorso interlocutorio di un candidato alle elezioni presidenziali statunitensi del 3 novembre scorso. A quattro giorni dal voto, negli Usa il conteggio è ancora in corso in cinque Stati chiave.

In Pennsylvania, in particolare, Biden ha allungato nelle ultime ore e adesso – con il 96% dello scrutinio completato – ha un vantaggio di 28.883 voti, ma lo Stato, che assegna 20 grandi elettori, non è stato ancora assegnato. Biden resta a 253 grandi elettori, a 17 lunghezze dalla soglia dei 270 necessaria per la vittoria, contro i 214 di Donald Trump. «La grande maggioranza degli americani che hanno votato vuole che il vetriolo sia messo fuori dalla politica e che il Paese si unisca e guarisca le sue ferite – ha detto Biden a Wilmington -, è il tempo di dire basta alla rabbia e alla demonizzazione nella politica».

Vinceremo anche in Georgia e Arizona

Con a fianco la candidata vice presidente Kamala Harris, Biden ha continuato: «Siamo in corsa per raggiungere i 300 grandi elettori. Abbiamo già 74 milioni di voti, il ticket più votato della storia. Saremo i primi democratici in anni a vincere in Georgia e Arizona». Nel discorso di Biden, non è mancato un riferimento all’emergenza Coronavirus, che ha colpito duramente gli Stati Uniti: «Agirò fin dal primo giorno per fermare il Covid».

