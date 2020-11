Sanità in Calabria, quando il nuovo commissario Zuccatelli disse: «Le mascherine non servono a un ca**o» – Il video

«Per prenderti il virus devi stare con me e baciarmi 15 minuti con la lingua in bocca. Altrimenti il virus non te lo prendi», sosteneva Zuccatelli in questo video

La Calabria non ha fatto in tempo a voltare la pagina Saverio Cotticelli che già se ne apre una nuova con Giuseppe Zuccatelli. Il neocommissario che ora guiderà la sanità calabrese contro l’emergenza Coronavirus con i poteri stabiliti dal “decreto Calabria”, è stato ripreso mentre afferma che le mascherine non servono a nulla. E che per prendersi il Coronavirus bisogna «baciarsi per almeno 15 minuti». «Le mascherine non servono a un ca**o», scandisce ad alta voce il commissario nel video girato qualche tempo fa. «Sai cosa serve? Serve la distanza. Per prenderti il virus devi stare con me e baciarmi 15 minuti con la lingua in bocca. Altrimenti il virus non te lo prendi».

Zuccatelli è arrivato in Regione nel 2019 e ora ha il compito di mettere in pari la Calabria con il piano Covid, trascurato da Saverio Cotticelli che, durante la trasmissione di Rai3 Titolo V, è sembrato cadere dalle nuvole a proposito dei doveri di sua competenza. La scorsa settimana Zuccatelli ha reso noto di essere risultato positivo alla Covid-19, spiegando all’agenzia Agi di «essere assolutamente asintomatico e di stare bene».

