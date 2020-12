Prima neve in Lombardia e a Milano: le immagini dai tetti e in piazza del Duomo – Il video

Prove generali di prima neve in Lombardia, dove nella notte tra l’1 e il 2 dicembre ha iniziato a nevicare a Mantova e Cremona. Nella mattinata di mercoledì i primi fiocchi sono caduti anche a Milano e Bergamo, complice una perturbazione atlantica che spinge aria fredda fino ai Balcani. Nel capoluogo lombardo, nonostante il lockdown, è tornato anche il traffico, soprattutto nelle vie centrali della città. Il meteo prevede, tra oggi e venerdì, altre leggere nevicate soprattutto al mattino. In provincia di Varese, dopo la neve di ieri al Sacro Monte, qualche spruzzo sulla città e sul Campo dei Fiori. Neve anche in Val d’Intelvi, nel Comasco, e sui Piani di Bobbio nel Lecchese. Arpa Lombardia prevede per la settimana altri deboli fenomeni alternati a schiarite, con quota neve tra i 200 e i 500 metri.

