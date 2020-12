Bufera sulla collezione di Mahmood contro il bullismo: l’attacco del fronte Lgbtq+ per i ricavi devoluti al Moige

In passato l’associazione è stata al centro di forti critiche per le posizioni discriminatorie verso gli omosessuali

«Sono orgoglioso di presentarvi Mahmood x Yoox, la capsule collection che abbiamo creato insieme per celebrare la bellezza della condivisione e dire stop al bullismo, di qualsiasi natura. Spero che il 2021 possa riportarci il sorriso, in fondo ne abbiamo tutti bisogno». È con queste parole che il cantautore e rapper milanese Mahmood (al secolo Alessandro Mahmoud), vincitore del Festival di Sanremo 2019 con Soldi, ha presentato sul proprio account Instagram una nuova iniziativa di beneficenza, volta ad «aiutare i giovani vittime di bullismo e cyberbullismo».

La polemica

Un’iniziativa di beneficenza con presupposti lodevoli. Ma ai più non è sfuggito un dettaglio non di poco conto, che ha sollevato polemiche e perplessità, tra fan e no. I proventi delle vendite della capsule collection di Mahmood x Yoox verranno infatti destinati al Movimento Italiano Genitori, il Moige, l’associazione «per la protezione e la sicurezza dei bambini, attraverso azioni di intervento e prevenzione sui problemi dell’infanzia e dell’adolescenza». Un’associazione che, in passato, più di una volta, si è mossa proprio contro il mondo LGBTQ+.

La collaborazione è certamente controversa e farà discutere a lungo, dato che da un lato si propone di aiutare i giovani vittime di bullismo, favorendone l’inclusione, e dall’altro va a finanziare una onlus che spesso è stata protagonista proprio di pesanti discriminazioni omofobe.

Mahmood: «Il bullismo è quanto di più lontano da me»

Mahmood, presentando la capsule collection in edizione limitata, e costituita da due felpe e due t-shirt su cui son stati serigrafati due disegni personali realizzati dall’artista durante l’infanzia, ha dichiarato di voler «dare dare qualcosa che fosse significativo e personale» al progetto di beneficenza. «Ho sempre raccontato di inclusione e inclusività – ha aggiunto – perché credo fortemente in questo valore. Il bullismo è quanto di più lontano da me, si distacca completamente dai principi con cui sono cresciuto». L’artista ha concluso: «Tutto ciò che mi permette di raccontare qualcosa di me stesso oltre la musica diventa un altro modo di esprimermi, ancora di più se fatto per una charity».

