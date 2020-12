Emme Mash rappa Dante: in un film vita, avventure e musiche del Sommo Poeta – Il video

Dante scriveva sonetti destinati a essere messi in musica. E può capitare anche oggi che i versi del Sommo Poeta si trasformino in canzoni, grazie all’arte di due giovani rapper e alla complicità del professor Alessandro Barbero. L’inedita performance di Elle ed Emme Mash, alle prese con il componimento del XIII secolo A ciascun’alma presa, e gentil core, andrà in onda in prima tv il 10 dicembre alle 21.10 su Rai Storia, all’interno del docufilm Alighieri Durante, detto Dante. Vita e avventure di un uomo del Medioevo. Un appuntamento culturale da non perdere, in vista dei 700 anni dalla morte di Dante che ricorrono nel 2021.

Il docufilm ricostruisce i primi 36 anni di vita del poeta, dalla sua infanzia al momento dell’esilio da Firenze. Sono gli anni di formazione del giovane Durante, ovvero Dante: l’incontro con Beatrice, la battaglia di Campaldino come cavaliere e la scelta di entrare in politica. Gli anni su cui si dispone del maggior numero di fonti. E proprio partendo dalle fonti, gli autori hanno scelto di dare una voce e un volto a testimoni e biografi della sua vita. La narrazione di Barbero è ambientata nel castello medievale dei conti Guidi, a Poppi in provincia di Arezzo, che ospitò Dante per un periodo del suo esilio, mentre le immagini che accompagnano il racconto sono state girate a Firenze.

Video: Rai Storia

Leggi anche: