Coronavirus, il medico inglese Ben Janaway fa a pezzi una ad una le teorie dei No-vax – Il video

Mentre nel Regno Unito arriva il via libera al vaccino Pfizer-Biontech contro il Coronavirus, i cosiddetti No-Vax continuano a fare proseliti. Ecco quindi che un medico del Servizio sanitario nazionale inglese, lo psichiatra Ben Janaway, ha deciso di confutare le teorie del complotto anti-vacciniste, con un video della durata di un minuto postato sui social media. Il filmato, in pochi giorni, ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni. E ha un finale a sorpresa.

Janaway inizia spiegando cosa sia esattamente un vaccino e come agevoli i compiti del sistema immunitario: «I vaccini sono fatti da una forma inerte o morta di un virus inserita nel corpo, in modo che i globuli bianchi possano sviluppare una risposta immunitaria naturale. Quindi, quando il sistema immunitario incontrerà il virus esterno, lo distruggerà senza sintomi, interrompendo la catena delle infezioni e dei morti, che sono milioni».

Poi il medico smonta le varie teorie del complotto: «Il legame tra vaccini e autismo o Alzheimer è stato completamente smentito da studi su larga scala. Non ci sono bambini morti o prove che un vaccino farà male, è tutto un mito. I rischi dei vaccini sono tutti molto bassi. Quello di uno choc anafilattico è estremamente basso, così come quello di una reazione allergica agli alimenti che possono essere utilizzati (chiedete prima di farlo) o di un danno ai tessuti». Per contro «il virus provoca milioni di morti e il costo sociale di milioni di malati, quindi fare il vaccino è cosa buona». E ai cospirazionisti… Guardate come si chiude il video!

Video: Twitter / @drjanaway

