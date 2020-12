Non sarà ricordata per il risultato finale, ma per ora, la partita di Champions League tra il Paris Saint Germain e il Başakşehir sta già facendo la storia. La squadra di Istanbul ha abbandonato il campo dopo che il quarto uomo avrebbe rivolto insulti razzisti al viceallenatore del club turco, il camerunense Pierre Webò. In segno di solidarietà anche il PSG è tornato negli spogliatoi e la partita è stata interrotta.

