Champions League, caso Coltescu: la Uefa avvia un’indagine

Sarà che il Başakşehir è la sua squadra del cuore, ma nella bufera che ha investito Sebastian Coltescu, il quarto uomo accusato di razzismo durante la partita di Champions League con il Paris Saint-Germain, si è inserito anche Recep Tayyip Erdoğan. Tramite un post su Twitter, il presidente turco ha condannato l’episodio dichiarando che non «c’è spazio per il razzismo» nel mondo del calcio. E ora anche la Uefa prova a vederci chiaro. La massima organizzazione del calcio europeo ha annunciato che, in conformità con l’articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare, è stato nominato un ispettore per condurre un’indagine sull’incidente e sugli eventi che hanno portato il Paris Saint-Germain e l’İstanbul Başakşehir ad abbandonare il campo. Intanto, il match proseguirà questa sera con fischio d’inizio alle ore 18.55 e con una nuova squadra arbitrale. A dirigere la gara sarà l’olandese Danny Makkelie. Al Var anche due italiani: Marco Di Bello e Maurizio Mariani.

La condanna del ministro dello Sport romeno

Per ora, il destino di Coltescu è ancora incerto. Il quarto uomo del match di ieri sera è accusato di essersi rivolto al viceallenatore del club turco, Pierre Webò con la parola nigro, che dal romeno viene tradotta come nero. Da qui la polemica che ha visto dividersi fan e non sui social tra chi parla di un’incomprensione e chi di un epiteto con un chiaro intento razzista. Ma intanto, dalla Romania la posizione della federazione è chiara: «Prendiamo fermamente le distanze da qualsiasi azione o dichiarazione con connotazioni razziste o xenofobe. Stiamo aspettando il rapporto Uefa per scoprire esattamente cosa è successo e agire di conseguenza». Anche il ministro dello Sport romeno, Ionut Stroe, ha condannato «qualsiasi commento che possa essere interpretato come razzista, xenofobo o discriminatorio».

Hackerato il profilo Instagram di Coltescu

Coltescu, che ha alle spalle una lunga carriera da arbitro con ben 273 partite dirette nella massima serie romena, e che aveva da poco fatto il suo ingresso in campo internazionale, arbitrando 9 partite tra Champions ed Europa League, ha dichiarato: «Non leggerò alcun sito o giornale nei prossimi giorni. Chiunque mi conosca – ha aggiunto al quotidiano nazionale ProSport – sa che non sono razzista». Nel frattempo, nelle ultime ore l’account Instagram dell’arbitro romeno sarebbe stato hackerato e la sua foto profilo sostituita con quella di Pierre Webò.

