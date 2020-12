Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss. Rezza: «Nessun rilassamento. L’incidenza contagi ancora troppo alta»

La bozza del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sui dati Covid-19 in Italia conferma ancora un indice Rt al di sotto dell’1. Il valore medio calcolato sui casi sintomatici, nel periodo che va dal 18 novembre al 1 dicembre si registra intorno allo 0,82. Un numero al di sotto della soglia dell’1 che il report osserva in 20 Regioni.

Ricoveri in diminuzione

Buone notizie anche sul fronte dei ricoveri. Il numero di persone in terapia intensiva è in calo, passato da quota 3.663 il primo di dicembre a quota 3.345 l’8 dello stesso mese. Situazione analoga anche per i ricoveri ordinari: l’1 dicembre erano 32.811 contro i 30.081 dell’8 dicembre.

Incidenza contagi ancora molto alta

La bozza dell’Iss non registra invece numeri incoraggianti sul tasso di incidenza dei contagi. Anche in questo caso negli ultimi 14 giorni è stato possibile riscontrare una diminuzione (454,70 casi per 100 mila abitanti al 30 di novembre contro i 590.65 per 100 mila al 23 di novembre) ma i valori rimangono ancora troppo alti. «L’incidenza» spiega l’Iss, «rimane cioè ancora elevata per permettere una gestione sostenibile». Per queste ragioni secondo l’Iss si mostra ancora più urgente riuscire a mantenere il livello dell’indice Rt sotto l’1 su tutto il territorio nazionale, «consentendo una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, di conseguenza, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri», così come si legge nella bozza.

Regioni a rischio moderato ma l’allerta non scende

Il professore Giovanni Rezza dell’Iss ha ribadito quanto, nonostante il rischio moderato riconosciuto ormai in gran parte delle Regioni, «l’elevata incidenza e l’attuale forte impatto sui servizi ospedalieri» devono essere ancora monito per mantenere un’altrettanto «elevata attenzione nei comportamenti». Un rilassamento che, alla luce dei dati, lo scienziato definisce «prematuro», anche in vista di un vero e proprio aumento del tasso di incidenza riscontrato in alcuni territori. Non solo. La soglia di occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive «rimane comunque superata nei suoi valori limite», motivo per cui secondo Rezza, «la vigilanza anche delle amministrazioni ora si mostra fondamentale per mantenere alto il livello di allerta».

