Rezza si vaccina contro il Coronavirus: «Lo facciano tutti gli operatori sanitari» – Il video

«Mi sono appena vaccinato contro il Coronavirus assieme ai medici del ministero della Salute che controllano le frontiere del nostro Paese, che vanno sulle navi quarantena, fanno i controlli ai migranti e ai passeggeri in arrivo negli aeroporti. È bene che tutti gli operatori sanitari si vaccinino quanto prima, per proteggere se stessi e le persone con cui vengono a contatto. Si tratta di un comune vaccino come ne facciamo tanti durante la vita, una semplice punturina». Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, dopo aver ricevuto la dose iniziale del vaccino anti-Covid all’ospedale Spallanzani di Roma.

