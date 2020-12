Coronavirus, dal 20 dicembre Campania in zona gialla insieme a Toscana, Valle d’Aosta e Bolzano

L’Abruzzo potrebbe rimanere così l’unica Regione in fascia arancione. Ecco come cambiano i divieti di spostamento

Da domenica 20 dicembre altre 3 Regioni e una Provincia autonoma arancioni passeranno in zona gialla. Si tratta di Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano, che verranno classificate tra i territori a rischio contagi Covid-19 più basso e dunque con misure meno severe rispetto a quelle attuali. Un passaggio automatico che avviene per «scadenza dell’ordine vigente» e che viene confermato dalla mancanza di nuove ordinanze firmate per oggi, 18 dicembre, dal ministro della Salute Roberto Speranza. Con questi passaggi in zona gialla, l’Abruzzo potrebbe rimanere l’unica Regione arancione.

Nella giornata di domenica sarà dunque possibile uscire o entrare nelle 3 Regioni e nella Provincia autonoma, come già avviene per il resto d’Italia. Da lunedì, invece, cambieranno nuovamente le regole: infatti, il decreto legge attualmente in vigore stabilisce il divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre sarà dunque possibile spostarsi solo tra Comuni all’interno della stessa Regione. Dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio, infine, varranno le regole indicate nel decreto che il Cdm approverà in serata: dunque, stando a quanto emerso finora, zona rossa in tutta Italia nei festivi e prefestivi e zona arancione negli altri giorni.

Da sapere:

Leggi anche: