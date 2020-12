Coronavirus, la Campania resta arancione fino al 24 dicembre. Pronta l’ordinanza di De Luca

La Campania conferma le limitazioni previste dalla zona arancione. Nell’ordinanza che sarà firmata entro oggi, 19 dicembre, dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, saranno previste – riferisce l’Unità di Crisi – misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Scatterà – si precisa – il divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.

Ieri era stato ufficializzato il passaggio in zona gialla della Regione a partire dal 20 dicembre. Scade infatti, e non sarà rinnovata, l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che aveva classificato la Campania in un’area di rischio più elevata. Il governatore De Luca, però, chiarisce: «La Campania non cambia colore, rimane come è adesso: arancione. Fino al 24 dicembre, poi si adottano le misure anti-Covid nazionali».

L’appello ai cittadini

Rivolgendosi ai cittadini, De Luca ha lanciato un appello: «Datemi una mano per uscire a testa alta da questa seconda ondata, stiamo già uscendo prima e meglio rispetto alle altre Regioni, ma in questa fase dobbiamo essere più prudenti, perché, rispetto agli altri, la Campania ha una densità di popolazione più elevata e per questo basta pochissimo per perdere questo attuale vantaggio. Questo sarà un Natale, dobbiamo tutelare la salute dei nostri figli e degli anziani».

