De Luca si vaccina al Cotugno di Napoli: «Il V-Day? Un segno di speranza, ma sembra lo sbarco in Normandia» – Il video

«Viviamoci questa giornata dimostrativa, che forse è stata anche anche troppo sovraccaricata dal punto di vista mediatico, sembrava lo sbarco in Normandia invece che l’arrivo di borse del vaccino, ma si capisce che si voleva dare un segnale di speranza». Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca, all’ospedale Cotugno di Napoli per il V-Day. Il presidente della Regione ha seguito l’avvio delle vaccinazioni nella tenda allestita all’esterno dell’ospedale. Quindi si è sottoposto lui stesso al vaccino nella direzione dell’ospedale napoletano.

«Questa è una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono criteri seri, rapportati alla popolazione, ogni altro criterio sarebbe da mercato nero», ha detto De Luca, nei giorni scorsi critico sul numero di dosi assegnate in prima battuta alla Campania. «Quando comincia a metà gennaio la vaccinazione per tutti, pretenderemo la distribuzione del vaccino alle Regioni proporzionale alla popolazione residente, niente di più o niente meno».

«In Campania il 7 gennaio non apriamo tutto»

De Luca ha poi parlato della riapertura delle scuole, prendendo le distanze dai progetti di ripartenza il 7 gennaio: «Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7», ha detto. «Si devono valutare i dati e l’idea di mandare a scuola il 50% degli studenti è un’idea che la Campania non condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a scuola».

Rodolfo Punzi, dirigente medico, è stata la prima persona a farsi vaccinare in Campania, all’ospedale Cotugno di Napoli

Il V-Day all’ospedale Cotugno di Napoli

