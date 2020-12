Processo Raggi, oggi la sentenza sulla nomina del fratello di Marra: la procura chiede la condanna a 10 mesi di carcere

È di 10 mesi di reclusione la richiesta del procuratore generale di Roma, Emma D’Ortona, per la sindaca di Roma, Virginia Raggi. È attesa per oggi la sentenza per il processo che la vede accusata di falso, per la nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele, a capo del dipartimento del turismo del Comune. La stessa nomina venne poi ritirata. In primo grado, Raggi era stata assolta perché il «fatto non costituisce reato». Secondo la pg D’Ortona, la sindaca «conosceva la posizione di Raffaele Marra e ha omesso di garantire l’obbligo che Marra si astenesse nella nomina del fratello Renato». Secondo D’Ortona: «l’errore del precedente giudice è di avere trasformato una indagine documentale in dichiarativa».

La polemica nel Movimento

«Virginia dovrà auto-sospendersi dal movimento e non avrà il simbolo M5s per la sua ricandidatura al Campidoglio». Questo è l’attacco mosso da molti esponenti del Movimento in attesa del pronunciamento, oggi, dei giudici d’appello sulla Raggi a processo per falso ideologico. Il capo politico Vito Crimi fa il vago, e al Messaggero dice: «Vediamo quale sarà la sentenza su Virginia e poi ci regoliamo». Nessuno lo ammette, mettendoci la faccia, ma tra i più critici la frase è sempre la stessa: «La Raggi se condannata si deve dimettere. Ha firmato il codice etico come tutti noi. Siamo 5Stelle e se deroghiamo alle nostre stesse regole siamo come gli altri. Le regole sono regole e non s’ interpretano per gli amici in un modo e per gli altri in un altro modo».

