Il piano di Arcuri: «5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo». L’ipotesi di inviare più medici e infermieri alle Regioni virtuose

Almeno 5,9 milioni di persone vaccinate contro il Coronavirus entro fine marzo, 13,7 milioni entro fine aprile, 21,5 milioni entro fine maggio. Secondo fonti riferite dall’agenzia stampa Ansa sarebbe questa la tabella di marcia scandita dal commissario Domenico Arcuri durante il vertice Governo-Regioni terminato poco dopo le 12 di oggi, 6 gennaio. Un piano che però, per essere realizzato, ha bisogno di altro personale sanitario. Per questo dal 20 gennaio verranno inviati 1.500 operatori tra medici e infermieri per integrare i 3.800 già attivi nelle regioni per la campagna vaccinale. Il 7 gennaio, domani, verrà comunicato l’elenco del personale individuato dalle Agenzie per il lavoro.

Speranza: «Vaccineremo 70 mila persone al giorno»

Per quanto riguarda la distribuzione degli operatori sanitari alcune Regioni, sempre a quanto si apprende dal vertice, avrebbero chiesto di inviarne dei più nei territori in cui la campagna vaccinale è gestita in maniera migliore. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha assicurato che il piano di distribuzione del vaccino sta procedendo come da programma: «Siamo secondi per numero di vaccinazioni in Europa, dietro solo alla Germania. Il piano sarà incrementato man mano che Ema autorizzerà gli altri vaccini. A regime faremo 70 mila vaccini al giorno a livello nazionale finché non si avranno gli alti vaccini autorizzati. Il Paese è pronto».

