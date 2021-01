Siluro da palazzo Chigi (con M5s e Pd): «Se Renzi apre la crisi è fuori da un nuovo governo Conte»

Il Governo viaggia spedito verso una crisi a causa del braccio di ferro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. «Se il leader di Italia Viva Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva», è quanto trapela da Palazzo Chigi. Anche il M5S sarebbe d’accordo. «Esiste un limite a tutto. Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente», dichiara il capo politico dei 5stelle Vito Crimi.

«Non si può abbattere la casa e poi fare un sorriso e dire che va tutto bene». Anche l’altro partner di Governo, il Partito democratico, si dice contrario a «mandare a casa il governo o provocare una crisi che il 99% italiani non capisce. Per Nicola Zingaretti sarebbe infatti «un grave errore politico e io lancio un appello al buon senso».

