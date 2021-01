Coronavirus, Trump elimina il divieto sui viaggi da Europa e Brasile. Stop dallo staff di Biden. Primo rapporto indipendente sulla gestione della pandemia: «Oms e governi hanno fallito»

Usa

EPA/JUSTIN LANE | Passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale JFK di New York

Trump revoca le restrizioni sui viaggi internazionali dal 26 gennaio

A due giorni dal giuramento di Joe Biden come 46mo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato la revoca del divieto per i viaggiatori non americani provenienti da Europa e Brasile a partire dal 26 gennaio. La restrizione introdotta per il contenimento dei contagi di Coronavirus è destinata però a durare poco, visto che dallo staff di Biden hanno fatto sapere che la decisione di Trump sarà immediatamente annullata, quando il nuovo presidente entrerà in carica mercoledì. Il bando al divieto sui viaggi è partito su indicazione del Segretario alla Salute Alex Azar, secondo il quale non era più necessario impedire ai cittadini stranieri di non viaggiare verso gli Stati Uniti, tranne per chi proviene da Iran e Cina, gli unici Paesi che secondo Trump non si sarebbero dimostrati collaborativi. Il via libera ai viaggi prevede comunque l’obbligo di esibire un certificato di negatività al Coronavirus.

L’ultima mossa controversa sulla gestione della pandemia da parte dell’amministrazione Trump sarebbe stata spinta dall’intenzione di sostenere le compagnie aeree in crisi e il settore turistico, spiegando che i viaggi «non sono più dannosi per gli interessi degli Stati Uniti». Su Twitter, la nuova responsabile dell’ufficio stampa della Casa Bianca per Biden, Jen Psaki, ha bocciato l’iniziativa di Trump: «Con l’aggravarsi della pandemia e l’emergere di varianti più contagiose in tutto il mondo, non è momento di revocare le restrizioni sui viaggi internazionali». Psaki ha quindi confermato che l’amministrazione Biden intende mantenere le restrizioni sui viaggi, con l’obiettivo anzi di «rafforzare le misure di salute pubblica sui viaggi internazionali per mitigare ulteriormente la diffusione della Covid-19».

Oms

Ansa | La sede dell’Oms a Ginevra, in Svizzera

Il rapporto del comitato di revisione dell’Oms: «Governi e organizzazioni internazionali sono stati inefficaci contro la pandemia»

Secondo un rapporto parziale del gruppo di revisione indipendente nato nell’ambito delle Nazioni Unite, la gestione della pandemia di Coronavirus da parte dei governi e delle organizzazioni internazionali di sanità pubblica è stata fallimentare. Il comitato chiamato da settembre 2020 a indagare sulla risposta alla pandemia è presieduto dall’ex premier della Nuova Zelanda Helen Clark, e dall’ex presidente della Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Nel primo documento, anticipato da France Presse, il gruppo ha definito il sistema di allerta pandemica globale: «Lento, macchinoso e indeciso».

Tra le accuse più dure verso lo stesso Oms, il gruppo di revisione ha scritto di non riuscire a capire perché l’Oms abbia aspettato fino al 30 gennaio per dichiarare l’emergenza sanitaria internazionale. E anche quando l’allerta è stata diramata: «In troppi Paese questo segnale è stato ignorato». Il rapporto ha accusato poi i leader di essere intervenuti con lentezza mentre cresceva il numero di positivi asintomatici. Lentezza che ha caratterizzato anche l’Oms, come già emerso in un’indagine del New York Times, che aveva fornito sin dall’inizio consigli contraddittori e a volte fuorvianti.

