Superata (davvero) la soglia di un milione di vaccinati. In Liguria Renzo Piano diventa testimonial per gli over 80

Nella regione guidata da Toti la campagna vaccinale per gli over 80 comincerà il 12 febbraio: «Abbiamo chiesto di fare da testimonial – spiega il governatore – a una personalità molto conosciuta del nostro territorio che ha più di 80 anni, molto ben portati, che è l’architetto Renzo Piano»

«Un milione di persone vaccinate in Italia». Il 15 gennaio scorso il ministro della Salute Roberto Speranza annunciava il traguardo della campagna vaccinale in Italia. Il dato era ottimista, fin troppo. Come avevamo ricostruito, un milione di persone aveva ricevuto la prima dose di vaccino, circostanza con non garantiva loro la protezione completa contro il Coronavirus. Ai tempi infatti erano solo 6mila i cittadini ad aver ricevuto entrambe le dosi. Ora invece quella soglia è stata superata davvero. Secondo il portale ufficiale, il numero di persone che hanno ricevuto prima e seconda dose in Italia è 1.024.271, il totale delle somministrazioni invece è arrivato a 2.421.403.

Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono soprattutto le donne, arrivate a quota 1.524.542. Gli uomini invece sono 896.861. La fascia d’età dove si contano più vaccinati è quella che va dai 50 ai 59 anni, seguita dalla fascia 40-49 anni e da quella 60-69 anni. In tutta Italia sono state distribuite 2.899.935 dosi di vaccino, di cui 2.78.135 di Pfizer e 112.800 di Moderna. La regione che ha distribuito il maggior numero di dosi rispetto alle sue riserve è la Valle d’Aosta, arrivata al 93,8%. All’ultimo posto la Liguria, con il 65,7% delle dosi distribuite.

MINISTERO DELLA SALUTE | I dati sui vaccini in Italia aggiornati al 5 febbraio

Il presidente della regione, Giovanni Toti, ha annunciato oggi che l’architetto Renzo Piano è stato scelto come testimonial per la campagna vaccinale degli over 80 che partirà venerdì 12 febbraio: «Vi è stata una sensibilizzazione dai medici di medicina generale circa la prudenza degli over 80 nel fare il vaccino e per questo tra i primi abbiamo chiesto di fare da testimonial a una personalità molto conosciuta del nostro territorio che ha più di 80 anni, molto ben portati, che è l’architetto Renzo Piano. Sarà tra i cittadini della Liguria che si presta come esempio, come stimolo per un vaccino che può salvare molte vite».

Foto di copertina: ANSA/LUCA ZENNARO | L’architetto Renzo Piano durante la visita per vedere lo stato di avanzamneto del cantiere del nuovo Warefront genovese

