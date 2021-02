Coronavirus, 385 decessi in 24 ore. Aumentano gli ingressi giornalieri in terapia intensiva: 144 (ieri 132)

Il bollettino del 6 febbraio

Sono 385 le vittime legate al Coronavirus registrate in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, 5 febbraio, i nuovi decessi erano stati 377, a fronte dei 422 di giovedì 4. Stando al bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile – che fin dall’inizio della pandemia tiene traccia della situazione Covid in Italia – i morti sono in tutto 91.003. Per quanto riguarda i nuovi casi positivi, oggi se ne registrano +13.442 (ieri +14.218, due giorni fa +13.569). Gli attualmente positivi sono in tutto 427.034 ( –2.084 rispetto a ieri).



La situazione negli ospedali italiani

Per quanto riguarda le terapie intensive, oggi sono 2.110 i posti occupati (ieri 2.142), di cui 144 nuovi ingressi (ieri 132). I ricoveri ordinari risultano essere in tutto 19.408 (ieri 19.575). Sale a 2.107.061 il numero dei dimessi e dei guariti (ieri il totale era di 2.091.923). Il numero delle persone in isolamento domiciliare è attualmente di 405.516 (ieri 407.401).

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati altri 282.407 tamponi, contro i +270.507 di ieri. Il totale è di 34.155.937 test eseguiti fin dall’inizio del monitoraggio. Il numero di persone testate ammonta a 17.626.494. Il tasso di positività scende al 4,8%: ieri era al 5,2%, due giorni fa al 5,05%.

