Al via il secondo giro di consultazioni. Conte richiama all’ordine il M5s: «Draghi? Capisco i dubbi, ma pensiamo al bene del Paese» – La diretta

Ha preso il via oggi, 8 febbraio, il secondo giro di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Dopo l’incontro mattutino con le associazioni e le parti sociali, l’ex governatore della Bce si interfaccerà nuovamente con le rappresentanze dei gruppi parlamentari più piccoli. Oggi è infatti il turno dei Gruppi Misto, Maie, +Europa – Azione, Noi con l’Italia, Centro democratico, Autonomie. Domani, martedì 9 febbraio, a partire dalle ore 11 torneranno a colloquio con Draghi le rappresentanze dei gruppi parlamentari Europeisti, Liberi e uguali, Italia viva, Fratelli d’Italia, Partito democratico, Forza Italia, Lega e M5s.

Maie – Psi: «Con Draghi d’accordo su tutto»

EPA/FABIO FRUSTACI / POOL | La delegazione MAIE – PSI

«Abbiamo una definizione molto più precisa del programma con cui il professor Mario Draghi si presenterà per la formazione del suo governo. L’impostazione, che è divisa all’incirca in quattro punti, da una parte una forte cornice europeista e il richiamo all’atlantismo. Quando il professor Draghi parla di europeismo parla anche di sfida, tant’è che è arrivato a mettere sul tavolo la questione di un bilancio comune europeo. Una visione futura in una sfida che, ad oggi, si gioca quasi interamente sull’asse Cina-Stati Uniti da cui deriverebbe un ruolo importante anche per l’Europa. Quanto alle riforme sono 3 i campi decisivi: la pubblica amministrazione, la giustizia e il fisco. Abbiamo rilevato un’attenzione particolarissima al mondo del lavoro orientato sia verso il turismo, sia la priorità da assegnare a opere infrastrutturali. Infine abbiamo parlato della scuola. Su questi punti ci siamo trovati d’accordo su tutti i punti». A dichiararlo dopo l’incontro con il premier incaricato Mario Draghi è il senatore Riccardo Nencini, in rappresentanza del gruppo MAIE – PSI.

Misto – minoranze linguistiche: «Ambiente al centro. Riforme su PA, fisco e giustizia civile»

TWITTER / CAMERA DEI DEPUTATI | Il presidente incaricato Mario Draghi incontra le delegazioni di Gruppo Misto e Minoranze linguistiche

«In questo secondo giro di consultazioni il presidente Draghi ci ha illustrato brevemente e sinteticamente i pilastri di questo nuovo governo e di questo programma che sta costruendo e che ha costruito in questi giorni. Come premessa, che per noi non è solo simpatica ma è essenziale, il presidente incaricato si è autodefinito come futuro rappresentante presidente di un governo europeista. Questa è la priorità assoluta per il presidente Draghi, così come per noi». A dirlo è il deputato Manfred Schullian, rappresentante della delegazione del Gruppo Misto – Minoranze Linguistiche dopo il colloquio del secondo giro di consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

«Il presidente ci ha illustrato poi i motivi e le priorità che intende seguire con questo governo – ha proseguito Schullian -. Saranno la sanità, la campagna vaccinale (che va non solo portata a termine ma iniziata davvero), l’ambiente (tema di cui ha parlato a lungo), lavoro e imprese e sul tema ha detto che bisogna evitare di erogare contributi a fondo perduto, ma di finanziare imprese in modo tale da consentire loro di prender riprendere in mano la propria attività una volta superata questa crisi. Tre le aree di riforma: la pubblica amministrazione, il fisco e la giustizia civile. Non abbiamo parlato di nomi né di composizioni di governo». La rappresentate delle Autonomie, Stefania Rossini, ha poi posto l’accento sul fatto che durante il colloquio «non si è parlato di legge elettorale».

Conte: «È il momento di concentrarsi per il bene del Paese»

ANSA | Foto d’archivio: Giuseppe Conte

Il premier uscente Giuseppe Conte ha spiegato le ragioni dietro la sua partecipazione all’assemblea dei gruppi M5s. L’ex premier ha sottolineato che si è trattato di «un’occasione per ringraziare tutti i parlamentari per il grande lavoro che hanno fatto». Conte ha poi ribadito come come l’apertura a Draghi, per il MoVimento 5 Stelle non sia un passo «facilissimo», per molti di loro. Il premier uscente ritiene che alcune «perplessità siano comprensibili», anche se al contempo «è il momento di guardare alle sofferenze delle persone e di cercare di concentrarsi per il bene del Paese». Quanto a una possibile candidatura a sindaco di Roma, Giuseppe Conte ha tagliato corto: «No grazie».

I nodi da sciogliere

In questi due giorni il presidente incaricato dovrà sciogliere il nodo politico dell’esecutivo nascente, anche alla luce delle contrapposizioni innescatesi dopo l’apertura della Lega a un governo a trazione fortemente europeista. Non solo. Nel secondo giro di consultazioni Draghi rileverà se le forze politiche interlocutrici intendono appoggiare il governo sul lungo periodo o se invece le preferenze convergono verso un governo di scopo, ossia a durata limitata, per poi andare a elezioni. In ultimo, ma non certamente da meno, la costruzione del programma e della conseguente squadra di governo: sarà un esecutivo tecnico politico o esclusivamente tecnico? Il tutto in considerazion e dell’ultimo messaggio lanciato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, ossia quello di creare «un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica».

Il calendario delle consultazioni

Il calendario odierno delle consultazioni prevede:

15:00 – Gruppo Misto della Camera – Minoranze linguistiche (Componente Gruppo Misto)

– Gruppo Misto della Camera – Minoranze linguistiche (Componente Gruppo Misto) 15:30 – MAIE – Movimento associativo italiani all’estero – PSI (Componente Gruppo Misto Camera)

– MAIE – Movimento associativo italiani all’estero – PSI (Componente Gruppo Misto Camera) 16:00 – Azione – +Europa – Radicali italiani (Componente Gruppo Misto Camera) + Europa – Azione (Componente Gruppo Misto Senato)

– Azione – +Europa – Radicali italiani (Componente Gruppo Misto Camera) + Europa – Azione (Componente Gruppo Misto Senato) 16:30 – Noi con l’Italia – USEI – Cambiamo! – Alleanza di centro (Componente Gruppo Misto Camera)

– Noi con l’Italia – USEI – Cambiamo! – Alleanza di centro (Componente Gruppo Misto Camera) 17:00 – Centro democratico – Italiani in Europa (Componente Gruppo Misto Camera)

– Centro democratico – Italiani in Europa (Componente Gruppo Misto Camera) 17:30 – Gruppo Per le autonomie (SVP – PATT, UV) del Senato

Leggi anche: