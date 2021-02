Chorus of the Captains, cosa dice la poesia di Amanda Gorman al Super Bowl 2021 – Il video

Si sa: il Super Bowl è anche show-time. Ma l’edizione di quest’anno, la 55esima dominata dai Buccaneeres di Tom Brady sugli Chiefs, ha avuto anche momenti di letteratura. Prima dell’inizio della partita, infatti, Amanda Gorman, poetessa 22enne nota per il suo discorso durante l’insediamento di Joe Biden, ha recitato i versi della suo nuovo poema, Chorus of the Captains, il “Coro dei capitani”. L’autrice afroamericana ha omaggiato tre americani che si sono distinti durante la pandemia.

Il primo “capitano” è l’ex-militare di Pittsburgh James Martin, che oltre alle attività di beneficienza per i veterani, ha gestito lo streaming di partite liceali per tutte le famiglie chiuse in casa per il virus. L’altro personaggio cantato da Gorman è un insegnante di Los Angeles, Trimaine Davis, che regala device e connessioni internet a tutti gli studenti non in grado di permetterseli. L’ultimo personaggio citato dalla poetessa è Suzie Dorner, un’infermiera di Tampa, la stessa città dove si è giocata la finale, rappresentante degli operatori sanitari in America.

Today we honor our three captains

For their actions and impact in

A time of uncertainty and need.

They’ve taken the lead,

Exceeding all expectations and limitations,

Uplifting their communities and neighbors

As leaders, healers, and educators.

James has felt the wounds of warfare,

But this warrior still shares

His home with at-risk kids.

During Covid, he’s even lent a hand

Love-streaming football for family and fans.

Trimaine is an educator who worlds nonstop,

Providing his community with hotspots,

Laptops, and tech workshops

So his students have all the tools

They need to succeed in life and in school.

Suzie is the ICU nurse manager at a Tampa Hospital.

Her chronicles prove that even in tragedy, hope is possible.

She lost her grandmothers to the pandemic,

And fights to save other lives in the ICU battle zone,

Defining the frontline heroes risking their lives for our own.

Let us walk with these warriors,

Charge on with these champions,

And carry forth the call of our captains!

We celebrate them by acting with courage and compassion,

By doing what is right and just.

For while we honor them today

It is they who every day honor us

Amanda Gorman, “Chorus of the Captains”