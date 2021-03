Coronavirus, superate le 700 mila vittime in America Latina. In Tunisia le prime dosi di Sputnik V

Solo in Brasile 266 mila decessi da inizio pandemia, in Messico oltre 190 mila. Tunisi pronta a lanciare la campagna vaccinale, con un aiuto da Russia e Cina

AMERICA LATINA

EPA/Francisco Guasco | Un laboratorio dell’Università di Guadalajara (UDG), Messico.

In Europa 876 mila decessi, in Nord America 547 mila

Ha superato la soglia dei 700 mila decessi il bilancio del Coronavirus in America Latina e nei Caraibi da inizio pandemia. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Afp, i 34 Paesi della regione hanno registrato 700.022 decessi a fronte di 22.140.444 casi di contagio. Sempre secondo la Afp, in Europa le vittime sono state finora 876.511 (ieri, 8 marzo, l’Italia ha superato i 100 mila decessi), in Nord America 547.986 e in Asia 259.925.

Come mostra anche il grafico pubblicato su Twitter da Afp, lo Stato più colpito in America Latina è il Brasile, con 266.398 vittime (987 solo nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Consiglio nazionale delle segreterie di salute). Il Messico ha registrato oltre 190 mila decessi da inizio pandemia. Pesante il bilancio anche in Colombia (60 mila), Argentina (53 mila) e Perù (47 mila). Le vittime in Cile sono state 21 mila, in Ecuador 16 mila.

TUNISIA

EPA/MIGUEL GUTIERREZ | Il vaccino Sputnik V.

I ritardi del programma Covax

In Tunisia sono attese oggi, 9 marzo, le prime 30.000 dosi di vaccino anti-Covid Sputnik V dalla Russia, seguite da 500.000 dosi «nelle prossime settimane», si legge in una dichiarazione della presidenza che cita «costanti sforzi diplomatici» per procurarsele. La Tunisia, che ufficialmente ha registrato 237.704 casi di Covid-19 e 8.201 morti dall’inizio della pandemia, è una delle ultime nazioni del Nord Africa ad iniziare le vaccinazioni.

Il governo aveva precedentemente annunciato che si aspettava 94.000 dosi di vaccini Pfizer/BioNTech e AstraZeneca da metà febbraio, ma la consegna sotto lo schema Covax guidato dalle Nazioni Unite ha subito ritardi. In questo quadro s’è inserita anche la Cina, che il mese scorso ha promesso di regalare 100.000 dosi a Tunisi. Nel Paese, dove le misure restrittive sono state recentemente allentate, con un coprifuoco notturno che inizia alle 22 invece delle 20, la campagna di vaccinazione dovrebbe iniziare nei prossimi giorni.

