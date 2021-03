L’Italia ferma un lotto del vaccino AstraZeneca dopo la morte di due uomini in Sicilia

Arriva lo stop, su tutto il territorio nazionale, dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti-Covid.Una decisione che è stata presa in via del tutto precauzionale dopo la segnalazione due decessi. Aifa, infatti, in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europeo, si riserva la possibilità di prendere ulteriori provvedimenti.

La morte del poliziotto e del sottoufficiale

Al momento, è bene ricordarlo, non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e questi eventi. Come già emerso si tratta dei decessi di due uomini in Sicilia, un poliziotto morto a Catania per trombosi il 7 marzo dopo la somministrazione del vaccino, e un sottufficiale di Marina, Stefano Paternò, colpito da arresto cardiaco a 43 anni dopo l’iniezione ad Augusta. Aperta un’inchiesta della Procura di Siracusa (con dieci indagati accusati di omicidio colposo), disposta l’autopsia.

Stop anche in altri tre Paesi

L’Aifa, intanto, sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo le documentazioni cliniche, in collaborazione coi Nas e con l’Istituto superiore di sanità che procederà all’analisi del lotto incriminato. Anche Danimarca, Norvegia e Islanda hanno sospeso, in via precauzionale, il vaccino AstraZeneca a causa dei timori legati alla formazione di coaguli di sangue.

Foto in copertina: EPA/JUNG YEON-JE

