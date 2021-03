Vaccini, Draghi: «L’obiettivo è triplicare il ritmo delle dosi giornaliere». E su AstraZeneca: «Per Aifa non c’è legame con gli incidenti»

Dal grande hub di Fiumicino il premier Mario Draghi ha parlato del nuovo piano vaccinale anti Covid e della strategia di lotta al virus che il Paese adotterà per i prossimi mesi. Il primo riferimento è stato alle nuove restrizioni decise dal governo. «Dobbiamo limitare il numero dei morti e impedire la saturazione dei servizi sanitari. Il ricordo della scorsa primavera è ancora vivo e faremo di tutto per evitare uno scenario simile». Mario Draghi ha continuato a riferirsi alle misure restrittive che nei prossimi giorni coloreranno di arancione e rosso quasi tutte le regioni d’Italia. «Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull’istruzione dei figli, sull’economia e sullo stato psicologico di noi tutti. Ma sono necessarie per evitare un peggioramento e quindi provvedimenti ancora più stringenti» ha continuato il premier.

Draghi ha poi commentato la complessa questione di Astrazeneca. «Per l’Agenzia italiana del farmaco non c’è alcuna prova che gli incidenti siano legati alla somministrazione del vaccino», ha detto il premier, «ma qualunque sia la decisione finale dell’Ema posso assicurarvi che la campagna vaccinale proseguirà con rinnovata intensità».

«Triplicheremo il ritmo di vaccinazione»

«Solo nei primi undici giorni di marzo è stato somministrato quasi il 30% di tutte le vaccinazioni fatte fino all’inizio di questo mese: è il doppio della media dei due mesi precedenti», ha spiegato Draghi ricordando l’attuale ritmo giornaliero di 170mila somministrazioni al giorno. «L’obiettivo è triplicarlo presto».

A questo scopo saranno centrali i punti di vaccinazione: «Ci si potrà vaccinare non solo negli ospedali, ma anche nelle aziende, nelle palestre e nei parcheggi» ha anticipato Draghi, facendo riferimento anche «ai 1694 siti vaccinali fissi attualmente operativi». L’appello del presidente è stato poi per medici generali, specialisti e specializzandi, fondamentali per l’accelerazione di una campagna che ora ha bisogno di operatori disponibili. Per questo saranno coinvolti nel piano anche «medici aziendali, medici sportivi e odontoiatri».

Leggi anche: