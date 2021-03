Coronavirus, oggi i nuovi colori: ecco le Regioni a rischio zona rossa. Può rimanere gialla solo la Sicilia

Da lunedì 15 marzo quasi tutto il Paese dovrà fare i conti con una stretta delle misure restrittive. L’Italia si trova a fronteggiare ancora una volta un peggioramento della situazione epidemiologica e le sue conseguenze: complice la diffusione repentina della variante B117 (la cosiddetta “inglese) del Coronavirus, a partire dal 15 marzo diverse regioni passeranno dall’arancione al rosso. Non più solo Campania, Molise, Basilicata, dunque, – in rosso dall’8 marzo fino almeno al 21 – ma buona parte del territorio nazionale.

Nello scenario peggiore, l’unico territorio a rimanere giallo potrebbe essere la Sicilia, con la Sardegna in bilico tra il bianco e il giallo. L’ufficialità dei vari passaggi di zona è atteso oggi, 12 marzo, con le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. Tuttavia, guardando ai dati relativi all’indice di trasmissibilità – il cosiddetto indice Rt – è possibile tracciare un quadro della situazione. Secondo le regole attuali, passano in zona arancione le Regioni con un Rt superiore a 1, in zona rossa quelle che superano la soglia dell’1,25.

Chi lascia il giallo

Affidandosi anche al criterio dei 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti, a rischiare il rosso potrebbe essere la Calabria, a oggi in giallo: negli ultimi giorni ha comunicato un’incidenza di oltre 300 casi ogni 100 mila, situazione che la potrebbe far passare direttamente al rosso. Chi è in bilico tra arancione e rosso è anche il Lazio, finora giallo, che presenta un Rt a 1,33. Con un indice Rt intorno all’1, potrebbero passare dal giallo all’arancione anche la Valle d’Aosta, la Liguria e la Puglia (dove sono già scattate le ordinanze restrittive per le province di Bari e Taranto).

Il Nord si tinge di rosso

Il Nord del Paese si tinge nuovamente di rosso: da lunedì vedranno quasi certamente lo scatto nella fascia più alta di rischio la Lombardia, il Piemonte, dove l’indice Rt è salito all’1,41, il Friuli Venezia Giulia (qui l’indice di trasmissibilità si aggira attorno a 1,3), l’Emilia Romagna, le province di Trento e Bolzano e le Marche.

Le Regioni arancioni in bilico

Mentre Umbria e Abruzzo resteranno quasi certamente in arancione, il Veneto (sul «sul filo del rasoio» con Rt all’1,25) e la Toscana non hanno ancora scampato il rischio zona rossa. La Toscana ha superato in questi giorni la soglia critica di pazienti ricoverati in terapia intensiva (fissata al 30%) di 4,8 punti percentuali.

