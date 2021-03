Vaccini in Lombardia, altro disastro a Cremona: nemmeno oggi partono gli sms per le convocazioni

Continuano i disagi a Cremona legati alle difficoltà incontrate da Aria Lombardia, la società della Regione che gestisce le prenotazioni delle vaccinazioni e che sarà presto sostituita dal servizio di Poste Italiane. Anche stamattina, come ieri, pochissime persone (58 su circa 600 dosi disponibili) si sono presentate a Cremona Fiere – l’hub allestito in città – per la vaccinazione anti Coronavirus, perché non sono stati inviati di nuovo gli sms di convocazione ai cittadini a causa di un problema al sistema di avviso agli utenti che si erano prenotati sulla piattaforma.

L’Asst di Cremona si è quindi mobilitata direttamente con gli aventi diritto (anziani con più di 80 anni e personale scolastico), gestendo le chiamate sulla base dei nominativi di chi aveva aderito alla campagna. Ieri, 20 marzo, nonostante il disguido, sono state vaccinate 1.100 persone (mai così tante in precedenza). Oggi alle 12 sono state eseguite 133 vaccinazioni e, nel pomeriggio, se ne stanno aggiungendo altre. «E’ del tutto inaccettabile questo malfunzionamento dovuto ad Aria Lombardia, così si rallenta la campagna vaccinale proprio nel momento in cui invece bisognerebbe accelerare», ha detto Claudia Balotta, uno dei medici volontari che si occupa in Fiera dell’anamnesi dei vaccinandi con l’ex sindaco.

Ieri la vicepresidente della Lombardia e assessora al Welfare Letizia Moratti aveva scritto su Twitter: «L’inadeguatezza di Aria Lombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando comunque 30 mila persone al giorno. E grazie ai cittadini lombardi per la pazienza».

Immagine di copertina: ANSA/Filippo Venezia

