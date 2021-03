Covid, le nuove linee guida del governo: punti vaccinali aperti 12 ore al giorno per somministrare 672 dosi, una ogni 10 minuti

Le linee del governo sembrano essere chiarissime: 672 vaccinazioni anti-Covid al giorno nei punti vaccinali territoriali straordinari più grandi dove saranno previste 8 linee di somministrazione. Lo prevede un documento che domani, 25 marzo, verrà illustrato dai tecnici del governo alle Regioni. Si parla di un piano definito «non vincolante» ma che ha lo scopo di «suggerire un modello organizzativo, funzionale e omogeneo» che «possa essere di riferimento per l’incremento della capacità vaccinale sul territorio».

Trasparenza su tutti i dati

Il premier Mario Draghi ha annunciato – nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue – che questa settimana verranno resi noti tutti i dati sui vaccini sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, «regione per regione ma anche categoria di età per categoria di età», nell’ottica di una massima trasparenza. Intanto si registra la stoccata del ministro della Salute Roberto Speranza che, durante il question time alla Camera, ha bacchettato le regioni chiedendo loro di rispettare il piano vaccini del commissario Figliuolo: «Il governo attraverso il commissario segue con la massima attenzione tutto quello che succede a livello nazionale ed è pronto in ogni occasione ad offrire il massimo supporto alle regioni che sono tenute ad attenersi al piano che abbiamo condiviso assieme».

Foto in copertina: EPA/RODRIGO JIMENEZ

Leggi anche: