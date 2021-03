Coronavirus, il braccio destro di Merkel: «Ora più chiusure per abbattere i contagi o perdiamo il controllo». In India nuova esplosione dei casi con l’inizio dei festival

Il collaboratore più vicino alla cancelliera tedesca nella gestione della pandemia mette in guardia i tedeschi sul rischio di rilassamento per le prossime settimane, mentre cresce la minaccia delle varianti. In India sempre meno persone indossano le mascherine con la partenza della stagione dei festival popolari

GERMANIA

EPA/MAJA HITIJ | La cancelliera tedesca Angela Merkel con il capo della cancelleria, il ministro Helge Braun

Il ministro tedesco Braun: «Per la Germania non è il momento di rilassarsi»

Nonostante il dietrofront di Angela Merkel con la revoca del lockdown prolungato a Pasqua, secondo il ministro che aveva spinto la cancelliera a istituire il blocco pasquale, Helge Braun, capo della cancelleria, l’obiettivo della Germania deve rimanere quello di abbattere il numero dei contagi di Coronavirus nelle prossime settimane, prima che la situazione diventi incontrollabile. «Siamo nella fase più pericolosa della pandemia – ha detto Braun in un’intervista al quotidiano domenicale Bild am Sonntag – Le prossime settimane determineranno se possiamo prevedibilmente tenere sotto controllo la pandemia». Braun, medico a lungo impegnato nelle terapie intensive, spera che vengano ripristinate alcune misure restrittive, come il coprifuoco notturno almeno nei Land dove i contagi superano i 100 casi ogni 100 mila abitanti: «È qui che il coprifuoco può aiutare, perché abbiamo i più alti tassi di infezione durante le riunione nelle case». La speranza di Braun è che i contagi calino a maggio, con l’aiuto delle vaccinazioni e l’inizio del clima più caldo: «Entro il 23 maggio vedremo i primi effetti positivi, se la situazione non ci sarà sfuggita di mano prima».

INDIA

EPA/PIYAL ADHIKARY | Un gruppo di studenti indiani festeggia il Festival di Holi nel Kolkata, nella parte Est dell’India

La nuova ondata si abbatte sull’India con l’inizio della stagione dei festival

In India cresce la preoccupazione per una seconda ondata pandemica di Coronavirus che si sta abbattendo su buona parte del Paese all’inizio della stagione dei festival popolari. Solo nelle ultime 24 ore, l’India ha registrato 59.118 nuovi casi, il più alto picco dallo scorso ottobre. Particolarmente colpito lo stato del Maharashtra con Mumbai, dove le misure di contenimento sembrano essere largamente ignorate dalla popolazione, scrive il New York Times, sempre meno propensa a indossare la mascherina e rispettare la distanza sociale. Dopo un apparente riduzione dei casi nelle prime settimane dell’anno, in India la curva è tornata a salire segnando a marzo una media settimanale di 41.500 casi.

