Coronavirus, ancora 376 decessi e 234 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il tasso di positività scende al 5,9%

Sono +21.261 i nuovi positivi. I dati arrivano a fronte di 359.214 nuovi tamponi, per un totale di 50.949.110 test effettuati dall’inizio della pandemia

Il bollettino del 3 aprile

Sono 376 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 110.704. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +21.261 nuovi positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi di positività era di 21.932 unità. Le regioni con più contagi sono oggi la Lombardia (+4.132), la Campania (+2.314) e la Puglia (+2.142).

La situazione negli ospedali

Gli attualmente positivi sono 564.855. I dimessi e i guariti oggi sono 2.974.688, mentre i ricoverati con sintomi sono 28.489. Sono 3.714 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 234 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi.

Tamponi e tasso di positività

I dati arrivano a fronte di 359.214 nuovi tamponi, per un totale di 50.949.110 test effettuati dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività si attesta al 5,9%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: