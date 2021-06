Berlusconi rompe il silenzio, la prima intervista dopo il ricovero: «Sto migliorando. Il Ddl Zan? Grave errore, limita la libertà di opinione. La dote ai 18enni? Non con una nuova tassa»

Dopo settimane di silenzio, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna a parlare. E lo fa in una lunga intervista al Giornale in cui, prima di tutto, rassicura sulle sue condizioni di salute. Negli ultimi giorni, infatti, si erano susseguite notizie allarmanti: «Sto gradualmente migliorando, i medici mi hanno autorizzato a riprendere un minimo di attività pur senza ancora uscire di casa», spiega. Il Cavaliere, infatti, è ancora alle prese con le «conseguenze e le complicanze» del Covid, un male che definisce «insidioso e tremendo, lo stesso che ha seminato tanti lutti e tanto dolore in Italia e nel mondo».

Il Covid

Un virus – continua Berlusconi – che stiamo combattendo con tutte le forze possibili al punto che, adesso, «finalmente possiamo vedere un po’ di luce in fondo al tunnel». I dati degli ultimi giorni parlano di un generale quadro di miglioramento anche se «la ripresa sarà ancora lunga e difficile». Una lotta al virus che sta dando i suoi frutti grazie – aggiunge lui – al lavoro del governo Draghi, a «un cambio di passo del quale sicuramente ha merito il governo di unità nazionale che io per primo ho chiesto e invocato e che senza di noi non si sarebbe mai potuto realizzare».

Il ddl Zan

Uno dei temi su cui il leader di Forza Italia si è espresso poco o nulla è quello che riguarda il ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia osteggiata dalla Lega e da Fratelli d’Italia e solo in parte da Forza Italia (alcuni di loro, infatti, la sostengono attivamente). Non sembra essere bastata, a quanto pare, l’opera di convincimento di Francesca Pascale, ex fidanzata del Cavaliere, visto che Berlusconi sembra avere le idee chiare sul ddl Zan: «Io penso che questa legge sia un grave errore perché non allarga la platea dei diritti e pone una grave questione di libertà. Le leggi a questo proposito esistono già e, se non bastano, possiamo aggravarle e inasprire. La legge Zan non aggiunge nulla a questa tutela e porta invece con sé un grave rischio, quello di limitare la libertà di opinione», dichiara Berlusconi.

Il rischio, secondo il leader di Forza Italia, è che possano essere “processate” le idee. Ma questo la legge non lo dice. «La difesa della famiglia tradizionale proposta come valore o l’opposizione a pratiche come la maternità surrogata – spiega – potrebbero essere definite come atti di discriminazione e quindi diventare perseguibili. Si lascia una discrezionalità interpretativa che sarà fonte di un contenzioso infinito e pericoloso. Per questo non la possiamo votare». La strada da seguire, secondo Berlusconi, resta una sola: quella di sostenere con forza il ddl (contro le discriminazioni) proposto dalla senatrice di Forza Italia, Lucia Ronzulli.

La dote ai 18enni e l’immigrazione

Berlusconi, poi, respinge con forza l’idea di una dote ai 18enni, così come proposto da Enrico Letta. Quella sull’abolizione della tassa di successione, dice lui, è senza dubbio la riforma di cui va più orgoglioso: «Fino a quando saremo al governo nessuna patrimoniale e nessuna tassa sull’eredità potranno essere introdotte». In materia di immigrazione, invece, invita Draghi a usare il “metodo Berlusconi”, ovvero a evitare «contrapposizioni muscolari ma ad avere rapporti costruttivi sia con i leader europei che con i governi della sponda Sud del Mediterraneo». L’obiettivo? Ridurre il flusso migratorio. In perfetto stile salviniano.

La riduzione delle tasse

Sul fronte delle tasse, invece, Berlusconi non molla la presa: Forza Italia punta alla no tax area fino a 12mila euro, all’abolizione dell’Irap, all’anno fiscale bianco «bloccando tutte le cartelle esattoriali fino alla fine del 2021». Dunque sogna un fisco “amico” e «una flat tax ad un’aliquota più bassa»: «Tassazione al 15 per cento fino a 25mila, al 23 per cento fino a 65mila e al 33 per cento oltre 65mila», spiega. Infine, sulla politica, lancia un avvertimento forte e chiaro alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che definisce «una risorsa importante» anche se – precisa – «il futuro premier lo sceglieranno come sempre gli elettori». Qualora dovesse governare il centro-destra, si intende.

Foto in copertina: ANSA/ANDREA FASANI

