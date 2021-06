Nasce la figlia di Harry e Meghan. Nel nome l’omaggio alle donne della Royal Family: si chiamerà Lilibet Diana

Il soprannome della bisnonna e il nome della nonna. Così il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di chiamare la loro secondogenita, appena nata. Il nome completo sarà quindi Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. A dare la notizia un comunicato dell’ufficio stampa dal Duca e della Duchessa del Sussex. Nell’annuncio ufficiale viene indicato anche quale sarà il soprannome del nuovo ingresso nella Royal Family: Lili. La piccola è nata al Santa Barbara Cottage Hospital, in California. È qui che i due sono andati a vivere dopo aver lasciato Londra. Harry e Meghan si sono sposati nel maggio del 2018, al castello di Windsor. Un anno dopo è nato il loro primo figlio, Archie. I due ormai hanno rinunciato ai dovere reali e nel marzo del 2021 hanno rilasciato una lunga intervista a Oprah Winfrey in cui dichiaravano di essere stati vittime di un clima ostile a Buckingham Palace. Meghan è arrivata a rivelare di aver pensato al suicidio.

La nuova vita in California

Da quando hanno lasciato Londra, Harry e Meghan hanno deciso di rinunciare non solo al titolo di altezza reale ma anche ai finanziamenti che arrivavano dalla Corona. In pratica, hanno deciso di essere finanziariamente autonomi. Al momento Harry lavora come Chief Impact Officer a BetterUp Inc, una società che si occupa di promozione della salute mentale. Come riportato dal Wall Street Journal, Harry ha accettato questo incarico perché voleva «essere promotore di un cambiamento nelle vite altrui».

L’ultima volta di Harry a Londra

Il 9 aprile scorso è morto a 99 anni il Principe Filippo, nonno di Harry e consorte della Regina Elisabetta. I funerali sono stati organizzati il 17 aprile. Per questa occasione Harry ha scelto di tornare a Londra e partecipare alla cerimonia, mentre Meghan è rimasta in California. Secondo la motivazione ufficiale, Meghan non voleva intraprendere un viaggio così lungo vista la sua gravidanza.

Leggi anche: