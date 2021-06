G7, l’annuncio di von der Leyen: l’Ue donerà 700 milioni di dosi di vaccino entro l’anno

La presidente della Commissione europea è impegnata nel summit del G7 in corso in Cornovaglia

Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione europea donerà un totale di 700 milioni di dosi di vaccini entro la fine del 2021. «L’Ue è tra i maggiori finanziatori del progetto Covax», ha twittato la presidente della Commissione europea. «L’unico modo per uscire dalla pandemia di Coronavirus è quello di condividere le dosi». Quello dei vaccini è uno dei temi maggiormente discussi durante il summit del G7, il vertice che si sta svolgendo in questo weekend in Cornovaglia tra i leader dei paesi più industrializzati del mondo. I capi dei governi stanno definendo una tabella di marcia per agire «sul medio e sul lungo termine». Si attende l’annuncio di una donazione complessiva di circa un miliardo di dosi ai programmi di solidarietà verso i Paesi meno ricchi. Intanto, nei giorni scorsi solo Joe Biden aveva anticipato l’esportazione da parte degli Usa di 500 milioni di dosi.

Immagine di copertina: EPA/Francisco Seco / POOL

