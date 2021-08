Afghanistan, nuove proteste nel Nord-Est del Paese: i talebani sparano sulla folla, diversi i morti

Proseguono le manifestazioni in Afghanistan contro il nuovo regime talebano. Ad Asadabad, a Est di Kabul, un corteo è stato represso nel sangue: i talebani hanno sparato sulla folla che sventolava la bandiera afghana. Stando a quanto riportato dalla Reuters, diverse persone sono morte. Un testimone oculare, Mohammed Salim, ha detto che non è chiaro se «le vittime siano state colpite dal fuoco dei talebani o siano morte in seguito alla fuga provocata dagli spari». L’episodio arriva a poche ore di distanza dalla sparatoria sui civili in strada avvenuta ieri in circostanze simili a Jalalabad, dove anche oggi si sono verificate sparatorie. Stando alle informazioni fornite da Al Jazeera, due persone, un giovane e un uomo, sono state ferite nella città dai colpi d’arma da fuoco esplosi dai talebani sulla folla. Intanto a Khost, nel sud del Paese, i fondamentalisti hanno imposto il coprifuoco alla popolazione per impedire nuove manifestazioni in strada.

EPA/STRINGER | Un gruppo di afghani a Kabul passa sotto un’immagine del presidente afghano Ashraf Ghani, durante le manifestazioni per le celebrazioni del 102° anniversario dell’Indipendenza del Paese

Il documento che alimenta i dubbi sulla “svolta” dei talebani

Alle tensioni di piazza delle ultime ore si aggiunge la notizia, che arriva dagli Stati Uniti, di documenti confidenziali – riportati dal New York Times – che gettano ulteriori dubbi sugli annunci di una svolta moderata annunciata da parte dei talebani. Secondo il dossier ottenuto dalla autorevole testata statunitense, i talebani avrebbero già stilato una lista dei cittadini afghani da arrestare e di un dettagliato piano di rastrellamenti.

E mentre dall’aeroporto di Kabul arrivano nuove scene di disperazione, con le madri che cercano di passare i figli ai militari oltre il muro di cinta, il nuovo bilancio del caos nello scalo della capitale – unica via di uscita dal paese – parla di 12 vittime da domenica.

Le reazioni di Mosca e Pechino

Con il cambio al potere nel Paese sia Mosca che Pechino si dicono aperte a un dialogo. Dal Cremlino, in particolare, è il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov a sottolineare che «anche quando l’Afghanistan era inghiottito dalla guerra civile», la Russia ha sempre «affermato la necessità di un passaggio urgente a un dialogo a livello nazionale che coinvolga tutte le forze afghane, così come tutti i gruppi etnici e confessionali. Facciamo di nuovo lo stesso appello», ha ribadito Lavrov nell’ottica dell’inclusione afghana nella sfera di influenza della troika allargata con Russia, Usa, Cina e Pakistan: «ora che i talebani sono di fatto saliti al potere a Kabul e nella maggior parte delle città e province dell’Afghanistan ci dovrebbe essere un dialogo nazionale che permetta la formazione di un governo rappresentativo».

Gli interessi geopolitici ed economici sono alla base anche della linea cinese. I cui vertici hanno sottolineato «l’impegno a ricostruire un governo islamico inclusivo» dei talebani. La Cina, da anni impegnata nella prospettiva di gestione del tratto afghano della Nuova Via della Seta, interpreta quindi la linea promessa dai talebani come «positiva». «Non è ancora del tutto chiaro, ma credo che i talebani non ripeteranno la storia del passato e che i talebani oggi siano più sobri e razionali di quanto non lo fossero l’ultima volta che erano al potere. Gli Stati Uniti e altri hanno lasciato molti problemi.», fanno sapere i portavoce del governo, «il processo di ricostruzione pacifica è difficile che proceda senza intoppi. In questo processo, la comunità internazionale dovrebbe incoraggiare e sostenere congiuntamente l’unità e la cooperazione di tutte le parti e i gruppi etnici, e aprire un nuovo capitolo nella storia afghana».

