Afghanistan, gli Usa: «Ci aspettiamo altri attacchi con razzi o autobomba»

Il numero dei marines americani che hanno perso la vita negli attacchi – rivendicati dall’Isis-K – è salito a 13. Le vittime, in totale, ammontano a 85

Continua ad aggiornarsi il bilancio delle vittime degli attentati che il 26 agosto hanno coinvolto civili e militari nell’area antistante all’Abbey Gate, uno degli ingressi principali all’aeroporto di Kabul. Sarebbero, al momento, 85 i morti. Il numero dei marines americani che hanno perso la vita negli attacchi – rivendicati dall’Isis-K – è salito a 13.

Usa: «Ci aspettiamo altri attacchi con razzi o autobomba»

Gli ultimi giorni di evacuazione di civili e militari da Kabul si preannunciano complicatissimi. Il generale Frank McKenzie, capo dello Us Central Command, ha detto di aspettarsi nuovi attentati contro lo scalo della capitale afgana «con razzi o autobomba». L’intelligence degli Stati Uniti, ha aggiunto, ha avuto uno scambio di informazioni con i talebani: McKenzie ritiene «che alcuni altri attacchi siano stati scongiurati dagli studenti islamici».

Il Regno Unito sta terminando le operazioni di evacuazione

Era il secondo contingente straniero con più presenze in Afghanistan. Nella giornata di oggi – 27 agosto – i britannici lasceranno il Paese. Probabilmente gli attacchi kamikaze di ieri hanno spinto le forze straniere ad accelerare le operazioni di evacuazione dei propri cittadini e dei civili afgani che hanno collaborato con loro. «Tra poche ore» la presenza del Regno Unito in Afghanistan cesserà: lo ha annunciato a Sky News il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace. «Ora ci occuperemo delle persone che abbiamo portato con noi, le circa mille persone – che si trovano – all’interno dell’aeroporto, e cercheremo di continuare a trovare qualche persona tra la folla dove possiamo, ma nel complesso l’operazione principale è ormai conclusa e ci restano solo poche ore».

La Spagna lascia l’Afghanistan

Mentre Joe Biden continua ad assicurare che gli Stati Uniti non andranno via dal Paese prima del 31 agosto, un altro contingente straniero – la Spagna – ha terminato la propria permanenza su suolo afgano. Gli ultimi due aerei, due A400M dell’aviazione spagnola, sono atterrati questa mattina a Dubai. Nessun problema durante le fasi di decollo dall’aeroporto di Kabul. Al loro interno, gli ultimi 81 spagnoli da evacuare: personale dell’ambasciata, militari e poliziotti arriveranno alla base aerea di Torrejón de Ardoz, vicino a Madrid, all 16.45 del pomeriggio del 27 agosto.

