Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano per controlli post-Covid

Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano. L’ultima volta il Cavaliere era stato dimesso il 15 maggio scorso dopo un ricovero di quattro giorni per le cure post-Covid-19. Anche in questa occasione, sostiene l’agenzia di stampa Ansa, si tratta di controlli post-Covid. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato dal 6 aprile al primo maggio e poi era tornato ancora nell’ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid, contratto lo scorso anno. Lo staff dell’ex presidente del Consiglio fa sapere che il ricovero si è reso necessario «per una valutazione clinica approfondita».

