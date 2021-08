I Rolling Stones ricordano Charlie Watts: il tributo a tempo di rock allo storico batterista – Il video

Nella clip di due minuti, sulle note delle canzoni più famose, scorrono immagini di repertorio e la voce di Watts in sottofondo che racconta come si è unito al gruppo

Sulla pagina Twitter dei Rolling Stones è stato pubblicato un video in memoria del batterista Charlie Watts, morto il 24 agosto all’età di 80 anni. Tra immagini di repertorio e la voce di Watts in sottofondo che spiega quando e come si è unito al gruppo, i Rolling Stones hanno reso omaggio al loro batterista sulle note di alcuni dei loro brani più famosi. Il gruppo ha reso noto ieri che la tournée prevista in 13 stadi degli Stati Uniti andrà avanti, anche senza Watts. A suonare la batteria fin dalla prima tappa il 26 settembre a St. Louis ci sarà Steve Jordan, un collaboratore di Keith Richards che già aveva accettato il posto quando, ai primi di agosto, Watts si era tirato indietro dalla tournée per sottoporsi a un non meglio precisato intervento chirurgico.

Leggi anche: