Green pass al lavoro, la bozza del Dpcm: come funzionano i controlli, cosa non può fare il datore di lavoro

La certificazione verde anti-Covid potrà essere richiesta con l’anticipo strettamente necessario «e comunque non superiore alle 48 ore». Via libera alla versione cartacea e per chi si è vaccinato all’estero

Ci sarà un’app dedicata alle aziende per il controllo quotidiano del Green pass, obbligatorio sul posto di lavoro dal prossimo 15 ottobre. Secondo quanto emerge dalla bozza del Dpcm, il ministero della Salute renderà disponibili per i datori di lavoro delle funzioni specifiche per effettuare i controlli in azienda. L’obbligo coinvolge sia i lavoratori del settore pubblico che quello privato: in entrambi i casi chi si presenterà sul posto di lavoro senza certificato verde anti-Covid risulterà assente non giustificato, quindi resterà a casa e senza stipendio. Tra i chiarimenti contenuti nella bozza del Dpcm, il governo Draghi prevede la possibilità di controllare il Green pass fino a 48 ore prima, per venire incontro alle esigenze di lavori che si svolgono su turni o che sono legati all’erogazione di servizi essenziali.

Vaccinati all’estero e certificazioni cartacee

Anche i vaccinati all’estero – si legge ancora sulla bozza – potranno richiedere il Green pass per andare a lavoro. Sarà consentito «ai cittadini italiani e i loro familiari conviventi oltre a tutti i soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale». Nessun problema, inoltre, per chi non ha la certificazione verde in formato digitale: andrà bene anche quella cartacea- Comunque i cittadini potranno «avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano» una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde anti-Covid.

Controllori, privacy e multe

Come spiegato stamattina, diversi sono i nodi ancora da sciogliere. Come e quando verranno effettuati i controlli nel privato? Intanto le aziende faticano a individuare i “controllori” chiamati a verificare la certificazione verde dei colleghi (oltre alla necessità di doverli pagare, dunque con un aggravio di spese, ndr) mentre qualcuno solleva la questione privacy, dunque i dati sensibili dei vaccinati che vanno protetti in tutti i modi. Ma c’è anche la questione multe: da 600 a 1.500 per chi entra in ufficio senza Green pass. Il datore di lavoro che non effettua i controlli, invece, rischia una sanzione fino a 1.000 euro.

I limiti del datore di lavoro

Inoltre il datore di lavoro è chiamato a individuare un responsabile per la verifica delle certificazioni verdi: in nessun modo possono essere raccolti i dati del dipendente, quindi nessuno è tenuto a sapere se il Green pass derivi da guarigione da Covid, tampone o vaccino. Non è consentito nemmeno richiedere la copia della certificazione né conoscere la sua relativa scadenza (nella maggior parte dei casi, comunque, a 2022 inoltrato). Come precisato sempre sulla bozza, per i controlli del Green pass effettuati con l’app è assolutamente vietato «conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle» per il controllo per l’accesso al lavoro «le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code».

L’app che tutela la privacy dei lavoratori

Concretamente, come potrà essere verificato il Green pass? Con un’app che avrà funzionalità ad hoc per una verifica «quotidiana e automatizzata» che, di fatto, rivelerà solo il possesso di un certificato «in corso di validità» e non «ulteriori informazioni» del lavoratore, come appunto la data di scadenza. Per questo motivo, per venire incontro ai datori di lavoro ma anche per una maggiore tutela della privacy del lavoratore, è stato creato «un pacchetto di sviluppo rilasciato dal ministero della Salute con licenza open source da integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze».

