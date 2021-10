Il giorno dei No Green pass: manifestazioni e scioperi in tutta Italia. Bloccato il porto di Ancona – La diretta

Nel giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass per i lavoratori si registrano le prime manifestazioni e scioperi. La situazione più calda è quella di Trieste, dove di primo mattino i lavoratori portuali e i No Green pass hanno bloccato alcuni varchi di entrata al porto. Ma il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dice che lo scalo è comunque operativo. A Genova ci sono due varchi bloccati. Anche ad Ancona il porto è bloccato per un sit in dei lavoratori. Nessun problema segnalato invece a Bari, Venezia e Gioia Tauro. Nel pomeriggio è attesa una manifestazione a Bocca della Verità a Roma. I promotori Sara Cunial e Davide Barillari hanno intanto occupato gli uffici della Regione Lazio. Il tentativo di bloccare il traffico da parte di alcuni manifestanti No Green pass intorno a via Labicana è stato intanto sventato dalla Digos.

Casapound sta con i portuali di Trieste

Decine gli striscioni affissi da CasaPound nelle principali città italiane a sostegno dello sciopero dei portuali che da Trieste si sta estendendo a tutta Italia con il messaggio: «Dal 1954 porto, faro, orgoglio italiano. Tutta Italia come Trieste. #nogreenpass».

La manifestazione di Milano

A Milano si prepara una manifestazione dei No Green Pass. L’appuntamento per ora è per tutti all’Arco della Pace, dove al momento si sono radunati un’ottantina di persone e due camionette di polizia e carabinieri controllano il presidio a poca distanza. La situazione è tranquilla: gli organizzatori hanno messo un po’ di musica e intonato qualche coro contro il Green pass (“resistenza, resistenza”). Lo striscione recita: “Solidali non con la Cgil ma con i portuali”. Almeno un terzo dei presenti all’Arco della Pace sono dipendenti Atm in tenuta da lavoro, a casa da oggi perché sprovvisti di certificazione. Applausi per loro dai manifestanti all’arrivo di un gruppetto di dipendenti.

Il corteo di Trento

È in corso a Trento un corte dei No Green pass. Alcune centinaia di persone si sono ritrovate alle 9 in piazza Dante, tra queste una rappresentanza di lavoratori di Trentino Trasporti e studenti universitari. Il programma della manifestazione è molto lungo: alle 12.15 è previsto il corteo che raggiungerà il Commissariato del Governo e il rettorato dell’Università di Trento. Alle 15.30 il rientro in piazza Dante. La giornata si concluderà con la presentazione del programma di iniziative volte a togliere l’obbligo del Green pass.

A Livorno grida «Libertà, libertà»

Circa 500 persone sono in piazza a Livorno. Al grido di «Libertà, libertà» scandito con l’accompagnamento di tamburi, i manifestanti No vax hanno sfilato prima sotto la prefettura e poi, sempre, in corteo sotto il Comune dietro uno striscione a caratteri rossi che recita «Giù le mani dal lavoro! No Green pass». Secondo il programma previsto il corteo poi toccherà la strada dove c’è la procura, quindi il provveditorato agli studi in via Galilei per poi tornare indietro di nuovo verso la prefettura.

Mille persone a Bologna, sit-in a Bolzano

Più di mille persone si sono ritrovate in piazza Maggiore a Bologna, dove è annunciata una manifestazione, con un corteo verso la sede della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro. Ci sono bandiere tricolori, slogan contro il certificato verde sui luoghi di lavoro, cartelli con scritto “siamo liberi”, e “il Green pass discrimina”, “La schiavitù che viola la Costituzione”. Altri manifestanti si stanno unendo al gruppo. A Bolzano, in piazza Tribunale, è iniziato attorno alle 10.30 un sit-in del movimento No Green pass. Circa duecento persone si sono radunate per manifestare, senza cartelli e senza slogan. Il sit-in è stato organizzato dal movimento genitori attivi con lo slogan ‘Nessuno ha il diritto di obbedire’.

Protesta dei lavoratori ad Ancona

Una manifestazione dei lavoratori dei cantieri sul Green pass unitamente a un tir in transito che si è fermato, ha di fatto bloccato l’accesso nord alla zona portuale di Ancona: in sit-in circa 200 operai di diverse aziende e c’è anche il mezzo pesante fermo sulla carreggiata all’altezza della Crn. Per questo i vigili urbani hanno chiuso l’accesso al ‘by pass’ che dalla Statale porta alla zona portuale. Si sono formate lunghe file di auto lungo la Flaminia e di auto e mezzi pesanti lungo la rampa by pass. Sono al momento poco più di un centinaio i lavoratori del porto di Ancona, ai quali si sono aggiunti anche un gruppo di studenti, che protestano contro l’obbligatorietà del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Si erano dati appuntamento davanti alla Fincantieri per poi spostarsi verso il Cnr, un altro cantiere navale e, da qui, stanno raggiungendo in corteo la prefettura di Ancona, al centro della città capoluogo, dove è in programma un sit-in annunciato nei giorni scorsi.

Presidio a Sigonella

La protesta contro il Green pass fa registrare una data storica per Sigonella: il primo sit-in dell’aeronautica davanti ai cancelli d’ingresso della base militare italiana. Il presidio, a cui hanno partecipato alcune decine di manifestanti, è stato promosso dal Sindacato aeronautica militare (Siam), e si è svolto negli orari previsti: dalle 7 alle 07.25. La protesta pacifica, ha spiegato Alfio Messina del Siam, riguarda «la libertà di entrare liberamente nel luogo di lavoro senza dover mettere mano al portafoglio e di poter usufruire di tamponi gratuiti, garantiti dallo Stato».

La situazione a Trieste

«Il porto funziona: ovviamente in alcuni passaggi ci saranno difficoltà e ranghi ridotti, ma funziona. Ho chiesto di tenere bassa la temperatura evitando scontri frontali per non danneggiare l’economia di un Paese, dato che danneggiare l’attività del Porto di Trieste significa danneggiare un grande numero di aziende che lavorano nell’indotto», sostiene il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a SkyTG24. Intanto il popolo dei No Green pass ha bloccato da questa mattina gli accessi ad alcuni varchi. Per ora chi deve recarsi all’interno del porto per andare a lavoro viene lasciato transitare, anche se deve farsi largo tra la folla che sta aumentando di ora in ora. Alcuni tir però, scesi dalla grande viabilità distante solo a pochi metri, hanno fatto marcia indietro. Tra i manifestanti striscioni, cartelli e slogan, contro “le terapie domiciliari negate”, si legge, e ancora “cittadini liberi e non sudditi” e semplicemente “no al Green pass”. Le proteste si concentrano in particolare al varco del molo VII, completamente invaso dalla mobilitazione, e sono destinate a continuare per tutta la giornata.

Il porto di Genova operativo nonostante il blocco

L’operatività del porto di Genova nel giorno dell’entrata in vigore del Green pass per accedere ai posti di lavoro è invece regolare, nonostante la protesta del coordinamento lavoratori portuali contrari al certificato verde blocchi l’ingresso dei tir al varco nazionale Etiopia nella zona di Sampierdarena. Una delegazione del coordinamento vorrebbe bloccare anche il varco di San Benigno. Al terminal Psa di Prà, il più importante del porto, l’attività è regolare, anche se i dipendenti continuano lo sciopero per il contratto di secondo livello con l’astensione dal lavoro per un’ora a inizio e fine turno e i no green pass hanno attuato un presidio. I lavoratori hanno presentato una formale diffida all’azienda affinché non applichi la normativa sul certificato verde. Nessun problema è segnalato al momento per il controllo del Green pass agli autisti diretti ai terminal.

Nessun disagio a Ravenna, Catania e Venezia

Al porto di Civitavecchia, come riferisce l’autorità portuale, non si registrano né criticità, né disservizi. «È una giornata normale per i portuali, le operazioni procedono come sempre», fanno sapere interpellati in merito dall’Autorità Portuale. «Tutto regolare, ci arrivano messaggi di normalità», le percentuali di defezioni per mancanza di Green pass «sono irrilevanti» e non stanno creando problemi, «i portuali sono tutti al lavoro» a Ravenna. «Tutto regolare al porto di Catania, non c’è nessun blocco», dice Mauro Torrisi segretario della Fit-Cisl di Catania segnalando che la situazione nel porto etneo è sotto controllo e non ci sono criticità. Sono 15 i lavoratori del porto di Gioia Tauro che stamane hanno dichiarato di essere sprovvisti del Green Pass, per cui non hanno preso servizio. la situazione, nello scalo, è tranquilla e le attività si svolgono regolarmente. Tutto in regola anche a Venezia.

Foto copertina da Twitter

Leggi anche: